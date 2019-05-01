الفيسبوك ستتيح للمستخدمين قريبًا التواصل عبر تطبيقات WhatsApp و Instagram و Messenger

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، ظهرت شائعات مفادها أن الفيسبوك تتطلع إلى توحيد بعض تطبيقاتها. هذا يشمل WhatsApp و Instagram و Facebook Messenger حيث كانت الفكرة أنه من خلال توحيدهم، سيكون بإمكان المستخدمين الدردشة عبر جميع هذه المنصات في آن واحد. وبطبيعة الحال، هذا مناقض للوضع الحالي، فهذه التطبيقات الثلاثة تعمل حاليًا بشكل منفصل ومستقل عن بعضها البعض.

يبدو أن الشائعات كانت صحيحة لأنه خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Facebook F8، أكدت لنا شركة الفيسبوك أنها ستقوم بتوحيد المنصات الثلاثة المذكورة آنفا في المستقبل. هذا ما كشف عنه رئيس قسم Facebook Messenger في شركة الفيسبوك، السيد Asha Sharma عندما قال أنه في المستقبل، سيتمكن المستخدمون من إرسال رسائل عبر جميع المنصات الثلاثة.

من المتوقع أن يكون هذا جزءًا من تجربة Facebook Messenger الجديدة حيث سيتمكن تطبيق واحد من معالجة الرسائل من مصادر متعددة. يشبه السيد Asha Sharma هذه التجربة بكيفية إجراء المكالمات الهاتفية، حيث لا يهم شركة الإتصالات التي تتعامل معها أو شركة الإتصالات التي يتعامل معها صديقك، فلا تزال المكالمة عبارة عن مكالمة وستتم على نحو تام.

لسنا متأكدين من الطريقة التي تسعى بها الفيسبوك بالضبط لتطبيق هذه الميزة وما إذا كان يمكن أن ينتهي الأمر بالفوضى، ولكن سيتعين علينا الإنتظار ورؤية ما الذي سيحدث. ومع ذلك، فهناك إحتمال أن لا يتم تطبيق هذه الفكرة في المستقبل القريب، لذلك لا تشعر بالحماسة منذ الآن.