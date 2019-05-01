الفيسبوك تستعرض لنا تصميمها الجديد، وسيشمل الوضع الليلي في نسخة الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا شعرت بالملل من الطريقة الذي يبدو بها الفيسبوك، فأنت محظوظ لأنه في مؤتمرها السنوي للمطورين Facebook F8، قامت شركة الفيسبوك اليوم بالكشف عن التصميم الجديد الذي ستقوم بجلبه قريبًا إلى جميع المنصات، بما في ذلك الأجهزة المحمولة ونسخة الويب.

هذا التصميم الجديد والذي تطلق عليه الفيسبوك إسم FB5، سيحصل على واجهة مشرقة ونظيفة أكثر. في وضعه الحالي، يستخدم الفيسبوك تصميمًا مع شريط تنقل باللون الأزرق في أعلى الصفحة، ولكن إستنادًا إلى ما يمكننا قوله بناء على الفيديو، فسوف تتخلص الفيسبوك من ذلك لصالح واجهة بيضاء ومشرقة تمامًا.

إذا كنت قلقًا بشأن إحتمال أن يكون ساطعًا للغاية، فلا داعي للقلق لأن الفيسبوك أعلنت أيضًا أنه سيتم جلب الوضع الليلي إلى نسخة الويب أيضًا. لسوء الحظ، لم يرد ذكر ما إذا كان الوضع الليلي سيأتي إلى تطبيق الفيسبوك للأجهزة المحمولة، ولكن بالنظر إلى أن هذا الوضع يشق طريقه إلى المزيد من تطبيقات الأجهزة المحمولة، فنحن لن نتفاجأ في حالة إذا تم جلب الوضع الليلي إلى تطبيق الفيسبوك على الأجهزة المحمولة في وقت لاحق.

ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول متى بالضبط سيتم إطلاق التصميم الجديد لتطبيق الفيسبوك، ولكن علينا أن نعترف بأنه يبدو أفضل بكثير من التصميم الحالي، لذلك سنراقب الوضع وسنخبركم عندما تبدأ شركة سامسونج بإصدار هذا التصميم الجديد للمستخدمين.