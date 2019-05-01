تطبيق Facebook Messenger سيصل للحواسيب الشخصية في وقت لاحق من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - شهد تطبيق Facebook Messenger تحسنًا ونموًا لا يصدقين منذ أن إتخذت الفيسبوك قرارًا بفصله عن تطبيق الفيسبوك الأساسي. لقد تم تحسين وظائف هذا التطبيق إلى حد كبير على مدار الأعوام القليلة الماضية، وتلبي الشركة الآن طلبًا ثابتًا من المستخدمين والذي يتمثل في إصدار تطبيق Facebook Messenger للحواسيب المكتبية.

أكدت شركة الفيسبوك في مؤتمرها السنوي للمطورين Facebook F8 اليوم أنها ستقوم بجلب تطبيق Facebook Messenger إلى منصتي Windows و MacOS في وقت لاحق من هذا العام. حاليًا، معظم الناس الذين يرغبون في الوصول إلى Facebook Messenger على الحواسيب الخاصة بهم يقومون بذلك بإستخدام متصفح الويب.

ومن غير المستغرب أن يأتي هذا التطبيق بعد وقت لاحق من صدور التطبيق للأجهزة المحمولة. من الواضح أن تطبيق Facebook Messenger للأجهزة المحمولة هو صاحب الأولوية في الوقت الراهن، فعدد الأجهزة المحمولة يفوق عدد الحواسيب. ومع ذلك، سيكون تطبيق Facebook Messenger لنظامي Windows و MacOS بمثابة وسيلة أخرى للشركة لضمان قضاء الناس المزيد من وقتهم داخل المنصة.

وبخصوص تطبيق Facebook Messenger للحواسيب الشخصية، فقد صرحت الفيسبوك بالقول : ” الناس يريدون أن يرسلوا الرسائل بسهولة من أي جهاز، وأحيانا يريدون مساحة أكبر قليلا للمشاركة والتواصل مع الأشخاص الذين يهتمون بهم أكثر “. وسيحصل تطبيق Facebook Messenger للحواسيب الشخصية على جميع الوظائف المألوفة والتي تشمل محادثات الفيديو الجماعية والمكالمات الصوتية والوضع الليلي، وغيرها من الميزات الأخرى.