انت الان تتابع تفاصيل خبر عدسات لاصقة ذكية.. أداة جديدة لتعزيز قوة الجيش الأمريكي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 02:47 مساءً - وفقاً لما نشره موقع "فيوجرزم"، اليوم الثلاثاء، فإنّ وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة في وزارة الدفاع الأمريكية "داربا" تسعى للحصول على عدسات لاصقة ذكية، فرنسية الصنع.

وكشف نفس المصدر أنّ معهد الهندسة الفرنسي "IMT Atlantique" تمكن من تصنيع ما يمكن تسميته أول عدسات لاصقة ذكية، ومزودة ببطارية صغيرة مرنة، في وقت سابق من هذا الشهر.

تقول داربا: "هذه العدسات اللاصقة الذكية قد تمنح الجنود قوى عظمى، وداربا تبحث عن آلية لإنتاجها منذ عقود"، دون أن تحدد ما ستقدمه هذا العدسات من إمكانيات.

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وكان التحدي الأكبر الذي واجه مهندسي معهد "IMT Atlantique" هو تقليل حجم البطارية، لكن بفضل البطارية الصغيرة المرنة المطوّرة حديثاً وجد الباحثون طريقة لإضاءة مصباح "LED" بشكل مستمر عدة ساعات.

تشير الأبحاث إلى أنّ "الإلكترونيات المرنة القائمة على الجرافين" يمكن أن تزيد من تعزيز قدرات العدسات اللاصقة الذكية.

وقالت شركة "مايكروسوفت"، التي تعاقدت مع الجيش الأمريكي لتجهيزه بمعدات الواقع الافتراضي "HoloLens"، إنها على استعداد لاستثمار مليوني يورو في إنتاج العدسات اللاصقة الذكية الجديدة.

وصرح جان لويس بوغرينت، رائد المشروع في IMT Atlantique: "كل العناصر جاهزة، ونأمل أن نبدأ الاختبارات عام 2020، بعدها سنكون قادرين على الذهاب إلى الاختبارات السريرية المؤهلة لزراعتها في الجنود".