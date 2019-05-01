شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك وانستجرام ونتفليكس.. اعرف كل شركة منهم بتعرف معلومات عنك قد إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتيح أداة عبر الإنترنت للمستخدمين معرفة نوع التفاصيل التى يحتفظ بها فيس بوك وجوجل وإنستجرام وغيرها من الشركات التكنولوجية، حول الأنشطة الرقمية للمستخدمين عبر الإنترنت.



تندر

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيمكن لزوار موقع الويب vpnMentor.com معرفة التطبيقات التى تتعقب نقاط بيانات معينة لمستخدميها، ويمكن تحديد هذه التفاصيل مثل قوة WiFi وموقع المستخدم.

وقد تبين أن موقع التعارف الشهير تندر، على سبيل المثال، يعرف الوقت والتاريخ وعدد التبادلات التى لديك عبر الإنترنت، بينما يتتبع آخرون، بما في ذلك فيس بوك، مستوى بطارية هاتفك وقوة الإشارة.

وتوضح النتائج أن هناك بعض التطبيقات التى يمكنها حتى تجاهل طلبات "عدم التتبع" من الأجهزة المحمولة، وتشمل هذه التطبيقات نتفليكس وتطبيقات المواعدة عبر الإنترنت.



انستجرام

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ويمكن لفيس بوك معرفة ما إذا كان قد تم فتح رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بها التى ترسلها بحسابات البريد الإلكترونى للمستخدم، بالإضافة إلى وفرة من المعلومات حول حالة الجهاز والإشارة المستخدمة للوصول إلى التطبيق.

ويتضمن ذلك بيانات حول إشارات Bluetooth المحلية ونقاط وصول Wi-Fi القريبة، ويستطيع عملاق التقنية اكتشاف عنوان منزلك استنادًا إلى النشاط عبر الإنترنت، ولا يستطيع فيس بوك فقط ذلك بل أيضا إنستجرام.



فيس بوك

كما يمكن لمواقع المواعدة عبر الإنترنت الوصول إلى موقع المستخدمين، وهو أمر مطلوب عادةً لاكتشاف المستخدمين القريبين من التطبيق واقتراح التطابقات المحتملة، وأكثر من نصف المواقع المدرجة على الأداة vpnMentor يمكنها أيضًا الوصول إلى العديد من معلومات الأجهزة.

وتشمل هذه نظام التشغيل الخاص بالجهاز، والفترة الزمنية، وقوة الإشارة وبيانات الموقع حتى عندما لا يكون التطبيق قيد الاستخدام.

وبالنسبة لمواقع البث المباشر عبر الإنترنت مثل نتفليكس يتم تتبع تفاعلات المستخدم مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية، على الرغم من أنه لا علاقة له باستخدام وظيفة التطبيق، ويحفظ عدد من المواقع، بما في ذلك فيس بوك وإنستجرام وتويتر ونتفليكس وSpotify، ببيانات شاملة حول المواقع التي يزورها المستخدمون، بما فى ذلك عمليات الشراء والإعلانات التي تمت مشاهدتها والمواقع التي تمت زيارتها ومعلومات الجهاز واستخدام الخدمة.