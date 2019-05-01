افضل بدائل لتطبيق facebook على جهازك بنظام Android

تطبيق facebook الخاص بأجهزة Android. يعد اكثر التطبيقات التي لا يحبها المستخدمون حول العالم. حيث انه يستهلك مساحة كبيرة من المساحة الخاصة بالهاتف. و يكون من التطبيقات التي تستهلك جزء عال من مساحة التخزين العشوائي. غير انه لا يزال يمتلك العديد من العيوب التي تحتاج الى إصلاح. بالإضافة لإستهلاكه جزء عال من البيانات. و هي مشكلة في مصر خاصة حيث ان سعات الإنترنت يُمكن ان تنتهي بسبب تصفح موقع facebook فقط. في هذا الموضوع نجمع لك افضل بدائل التطبيق. و التي يمكنك استعمالها على نظام Android بدون مشاكل

البديل الرسمي من الشركة. انشأته شركة facebook للأجهزة الضعيفة. و ليكون نسخة مصغرة من التطبيق الأساسي. حيث ان التطبيق لا يحتوي على كل مميزات التطبيق الأساسي. بالإضافة الى عدد اقل من الأخطاء. و استهلاك اقل للبيانات. ولا يستهلك lite مساحة كبيرة من الهاتف كما يفعل التطبيق الأصلي. بالتالي لا يؤثر على مساحة التخزين العشوائي الموجودة. Lite كبديل رسمي لا بأس به. و هو افضل للأجهزة الضعيفة. و متوفر بشكل مجاني على Google Play Store

Friendly

تطبيق يحاول جمع المعادلة الصعبة. بين المزايا العديدة. و الأداء العال. تطبيق Friendly يضع العديد من مزايا التطبيق الأساسي. و لكن بإستهلاك اقل لذاكرة الوصول العشوائي. بإستهلاك اقل و اضعف لموارد الجهاز بشكل عام. غير انه يجمع بين تطبيق التصفح الأساسي. لتستطيع تصفح الشاشة الرئيسية و المجموعات و الصفحات بحرية. مع تطبيق الـMessenger لتستطيع التحدث مع اصدقائك في تطبيق واحد. بدون الحاجة للقيام بتغيير التطبيق كل دقيقة. كما يحتوي على ميزة لإلغاء تحميل الصور. للحفاظ على ما تستهلكه من باقة الإنترنت

Phoenix

تطبيق آخر بديل سيعجبك. Phoenix يجمع بين التطبيق الأساسي مع تطبيق Messenger. بحيث يمكنك التصفح بحرية. و الحديث مع اصدقائك بدون الإضطرار الى تغيير التطبيق كل حين و آخر. كما يوفر Phoenix استهلاكاً اقل لموارد الجهاز. اداء افضل عن غيره. و ميزة Chat bubbles الخاصة بـMessenger. كأنك تستعمل التطبيقين الأصليين فعلاً. بالإضافة الى كونه يستهلك اقل من باقة الإنترنت الخاصة بك. Phoenix من البدائل المثالية التي ستحب استعمالها.

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Swipe

قد يكون هذا التطبيق اكثر التطبيقات نهماً للبطارية عن باقي التطبيقات المذكورة بهذا الموضوع. Swipe هو اكثر التطبيقات الذي يوفر لك تجربة مثل التطبيق الأساسي تقريباً. حيث انك يمكنك تصفح الشاشة كأنك تستعمل التطبيق الأساسي. بإستعمال السحب Swipe. و ليس بحركة Scrolling مثل باقي التطبيقات. كما انه يوفر تصميمات عديدة متنوعة لتختار منها ما تحب.

Tinfoil

يعتبر هذا بديل اصلي لتطبيق facebook. تطبيق يقوم بعرض و تبسيط و بث التجربة الخاصة بنسخة الهاتف المحمول من الموقع. و لكن بشكل افضل و بتجربة افضل بكثير من استعمال المتصفح. يمكن الا يحصل على تحديثات كثيرة عالية. لكن تطبيق Tinfoil من التطبيقات التي توفر تجربة جيدة بالفعل

Metal

الأقرب في التصميم الى تطبيق Tinfoil. و في الفعالية ايضاً تطبيق Metal تطبيق جيد للغاية فيما يتعلق بأمر استعمال بديل لتطبيق facebook. و لكن ما يزيده افضلية و اهمية ليس كونه مشابه لتطبيق آحر. ليس التصميم و الفعالية. بل نظام الإشعارات الخاص به. حيث انه يعرض اشعاراتك المختلفة في شريط الإشعارات بشكل كبير. لن تحتاح للدخول الى التطبيق حتى. هذا ما يزعمه مطوري التطبيق. التجربة ليست فكرة سيئة عموماً

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