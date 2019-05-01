تكنولوجيا: “التلفزيون الدوار”.. جديد من سامسونج سعره 1600 دولار

أعلنت شركة سامسونج Samsung عن مواصفات تلفزيونها الجديد، الذي وصفته بـ”التلفزيون الدوار”، حيث بمقدوره عرض المحتوى بشكل عمودي أو رأسي، بطريقة تشبه أجهزة الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي، ما يعني إمكانية استخدامه في الدخول ومشاهدة وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام.
وعن مواصفات “التلفزيون الدوار”، أعلنت سامسونج، أنه يأتي بشاشة عرض قياسها 43 بوصة من نوع “كيوليد” QLED، ومدعم بمكبرات صوت 60 وات بنظام قنوات 4.1، مما يجعله مثاليا لتشغيل الموسيقي عبر الإنترنت، وشاشة فائقة الجودة 4K.
ومن المقرر أن يُطرح تلفزيون سامسونج الدوار بسعر 1,600 دولارا أميركيا (حوالي 27,500 جنيها مصريا)، وسيتم طرحة خلال الأسابيع المقبلة في الأسواق الكورية أولا، ومن بعدها باقي بلدان العالم.
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