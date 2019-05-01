تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات وسعر Galaxy Fit و Fit-e من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات السوارات الذكية القادمة من سامسونج، حيث تستعد العملاق الكوري لإطلاق كلاً من Galaxy Fit و Fit-e خلال الفترة القادمة.

رصدت كلاً من سوارتي Galaxy Fit-e وGalaxy Fit في موقع سامسونج ألبانيا، ومن ثم ظهرت من جديد بمزيد من التفاصيل حول مواصفات السوارات الذكية في تسريبات جديدة من البرتغال.

ومن المقرر أن تنطلق سوارة Gear Fit-e بشاشة monochrome PMOLED مميزة بحجم 0.74 إنش، كما تضم معالج Cortex M0 مع ذاكرة عشوئية 128KB رام، وسعة تخزين 4 ميجا بايت، على أن تدعم السوارة الذكية إستقبال الإشعارات فقط دون ميزة الرد على الإشعارات المستلمة.

كما تدعم سوارة Gear Fit-e الذكية ميزة تعقب نشاط المستخدم، ومتابعة المستخدم أثناء النوم، إلى جانب ميزة رصد معدل ضربات القلب، كما تضم السوارة بطارية بقدرة 70 mAh، لدعم المستخدم حتى 10 أيام في كل مرة شحن، أيضاً تدعم السوارة البلوتوث 5، ومعايير MIL-STD-810G.

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بينما ينطلق الإصدار الجديد من سوارة Gear Fit بشاشة AMOLED مميزة بحجم 0.95 إنش، كما تضم السوارة معالج Cortex M33F SoC، مع ذاكرة عشوائية 2 ميجا بايت رام، وسعة تخزين 32 ميجا بايت.

ومن المقرر أن تدعم سوارة Gear Fit تعقب حركة ونشاط المستخدم، إلى جانب متابعة حالة المستخدم أثناء النوم، أو رصد ضربات القلب مع مستشعر جيرسكوب، وتسارع وأيضاً مستشعر لضربات القلب.

ويأتي هذا الإصدار مع بطارية بقدرة 120 mAh، لدعم عمر شحن يصل إلى 7 أيام، كما تدعم الشحن اللاسلكي، وتتميز السوارة بوزن 23 جرام، كما تدعم السوارة معايير MIL-STD-810G، والبلوتوث 5.

ومن المقرر أن تأتي كلا السوارتين بنظام تشغيل Realtime OS من سامسونج، على أن تتوفر Gear Fit-e بسعر 45 دولار بألوان الأبيض، الأسود إلى جانب الأصفر، بينما تأتي Gear Fit بسعر 110 دولار بإختيارين في الألوان هما الأسود والفضي.

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