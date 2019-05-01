تكنولوجيا: تقرير ابل للربع الثاني يؤكد على إنخفاض جديد في مبيعات الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل عن تقريرها المالي للربع الثاني من 2019، والذي كشف عن تحقيق الشركة إيرادات 58 مليار دولار حيث انخفضت إيرادات الشركة خلال هذا الربع بنسبة 5%، لتواجه ابل إنخفاض جديد في مبيعات هواتف الأيفون.

تستمر مبيعات هواتف الأيفون بالإنخفاض خلال هذا الربع أيضاً، حيث كشف تقرير ابل المالي اليوم عن إنخفاض بنسبة 5% في إيرادات ابل الربع سنوية، كما وصلت ربحية السهم إلى 2.46 دولار، بينما أكدت ابل على إرتفاع نسبة إيرادات قسم الخدمات بشكل ملحوظ، حيث سجل إيرادات 11.5 مليار دولار هذا الربع.

من جانب أخر وصلت إيرادات قسم هواتف الأيفون خلال هذا الربع إلى 31.05 مليار دولار حيث ساهم قسم الأيفون بنسبة 53% من إجمالي إيرادات ابل.

أيضاً لا يختلف الحال مع قسم أجهزة ماك الذي يواجه أيضاً إنخفاض في المبيعات، إلا أن ابل أكدت على تحقيق أرباح في مبيعات أجهزة الآيباد والساعات الذكية والأجهزة الذكية والإكسسوارات، كما أكد تيم كوك على أن ابل تحقق أرباح في قسم الآيباد للسنة السادسة على التوالي.

Advertisements

وقد توقع محللي السوق خلال الفترة الماضية أن ابل ستحقق إيرادات تصل إلى 57.4 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2019، أيضاً توقع محللي السوق أن تساهم هواتف الأيفون بقيمة 30.5 مليار دولار من إجمالي إيرادات ابل، حيث انخفضت مبيعات الأيفون بنسبة 15% عن العام الماضي.

وتوجه شركة ابل منافسة كبيرة في مبيعات هواتف الأيفون في السوق الصيني بشكل خاص مع علامة هواوي التجارية، وغيرها من العلامات التجارية المصنعة للهواتف الذكية، حيث حققت مبيعات من هواتف الأيفون بقيمة 10.2 مليار دولار خلال الربع الثاتي في السوق الصيني.

من جانب أخر أكدت ابل على أن الإصدارات الجديدة من أجهزة الآيباد وبشكل خاص iPad Pro ساهمت بشكل كبير في إرتفاع مبيعات أجهزة الآيباد خلال هذا الربع.

المصدر

اعلان

