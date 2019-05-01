سامسونج تكشف النقاب عن تلفاز جديد يتيح لك مشاهدة الفيديوهات بوضعية عمودية

فاطمة أيت طالب - دبي - بسبب الطريقة التي تم بها تصميم هواتفنا الذكية، يقوم الكثير منا في كثير من الأحيان بتسجيل مقاطع الفيديو في وضع عمودي. ينتج عن ذلك مقاطع فيديو خاصة تتميز بحدود سوداء عريضة على الجانبين أثناء مشاهدتها على الحاسوب للتعويض عن إلتقاطها في وضع عمودي. ومع ذلك، تعتقد شركة سامسونج أن لديها الحل لهذه المشكلة.

قامت الشركة الكورية الجنوبية مؤخرًا بكشف النقاب عن تلفاز جديد تطلق عليه إسم Samsung Sero. يمكن إستخدام هذا التلفاز بوضع عمودي أو أفقي، مما يعني أنه في حالة إذا صادفت مقطع فيديو تم تسجيله في وضع عمودي، فبإمكانك فقط تدوير التلفاز ومشاهدته دون الحاجة إلى التعامل مع الأشرطة السوداء على الجانبين.

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سيضم هذا التلفزيون شاشة بقطر 43 إنش تستخدم تكنولوجيا QLED. وعلاوة على ذلك، فسوف يتم تزويد هذا التلفاز كذلك بمكبرات صوتية بقوة 60 واط، وبالمساعد الرقمي Bixby. ومن المتوقع أن يتم إصدار التلفاز الجديد Samsung Sero في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو الجاري بسعر 16 آلف دولار أمريكي. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا التلفاز سيشق طريقه إلى البلدان الأخرى أم لا، ولكن بصراحة يبدو 16 آلف دولار أمريكي مبلغًا باهظًا جدًا، ولكن مرة أخرى، نعتقد أنك ستدفع للحصول على أحدث تقنية تصل إلى قطاع التلفزيونات.