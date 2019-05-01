شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صدمة.. اكتشاف آثار للكوكايين والمبيدات والأدوية فى الأسماك ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الصدمة واجهها العلماء عندما تم العثور على آثار مخدرات غير مشروعة في جسم روبيان (جمبرى) الموجود بالمياه العذبة في أنهار الريف البريطانية، حيث اكتشف فريق من الباحثين عقاقير مثل الكوكايين والكيتامين في 15 موقعًا في خمسة أنهار حول مقاطعة سوفولك عند محاولة معرفة المواد الكيميائية الموجودة في الماء.

وقال المؤلفون، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنهم عثروا على الكوكايين في كل عينة، كما تم العثور على عقار الكيتامين والأدوية فى بعضها، حيث جمع علماء الكلية الملكية الذين يعملون مع جامعة سوفولك عينات من المياه في الأنهار عبر المقاطعة الريفية.

وأضاف الدكتور ليون بارون من جامعة كينجز كوليدج في لندن: "إن مثل هذه الحوادث المنتظمة للمخدرات غير المشروعة في الحياة البرية كانت مفاجئة" مؤكدا "قد نتوقع أن نرى هذه في المناطق الحضرية مثل لندن، ولكن ليس في مستجمعات أصغر وأكثر ريفية".

كما يشكل وجود مبيدات حشرية محظورة منذ وقت طويل في المملكة المتحدة تحديًا خاصًا لأن مصادرها لا تزال غير واضحة، ورغم ذلك تم إيجادها فى العينات أيضا.

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وتم إيجاد ما يصل إلى 56 مادة كيميائية، تشمل أيضا ما يسمى باليدوكائين، والتى تندرج تحت الاستخدامات القانونية كمخدر موضعي في طب الأسنان، ولكنه يستخدم غالبًا بطريقة غير مشروعة "لخفض" نسب الكوكايين، لأنه ينتج خدرًا في اللثة مثل الكوكايين، ويخدع المستخدمين إلى الاعتقاد بأنهم يحصلون على كوكايين له تأثير مماثل.

وقال المؤلف الرئيسي ، الدكتور توماس ميلر من جامعة كينجز كوليدج لندن: ‘رغم أن التركيزات كانت منخفضة ، فقد تمكنا من تحديد المركبات التي قد تكون مصدر قلق للبيئة ، والتي قد تشكل خطراً على الحياة البرية.

وأضاف الدكتور ميلر: "كجزء من عملنا المستمر، وجدنا أن أكثر المركبات التي يتم اكتشافها بشكل متكرر هي عقاقير غير مشروعة، بما في ذلك الكوكايين والكيتامين ومبيد آفات محظور ".

وجدير بالذكر أن الصحة البيئية جذبت الكثير من الاهتمام من الجمهور بسبب التحديات المرتبطة بتغير المناخ والتلوث بالبلاستيك الصغير، ومع ذلك ، فإن تأثير التلوث الكيميائي غير المرئي (مثل المخدرات) على صحة الحياة البرية يحتاج إلى مزيد من التركيز في المملكة المتحدة.