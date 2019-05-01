شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "هولا أليكسا"..مساعد أمازون سيتحدث باللغة الإسبانية في أمريكا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتمكن مساعد أمازون بمعاونة الذكاء الاصطناعي من التحدث بلغة أخرى غير الإنجليزية فى الولايات المتحدة، حيث أطلقت شركة الإنترنت العملاقة برنامجًا جديدًا سيسمح للمطورين الأمريكيين ببناء مهارات للمستخدمين الناطقين بالإسبانية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على موقعها الرسمى، فإنه عند القيام بذلك، سيسمح لأمازون بتوفير تجربة أكثر قوة لمستخدمي أليكسا عندما تطلق دعمًا كاملاً باللغة الإسبانية في وقت لاحق من هذا العام.

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وقال المتحدث باسم أمازون "نحن متحمسون للإعلان عن أنه يمكن للمطورين الآن البدء في بناء المهارات للعملاء الناطقين بالإسبانية في الولايات المتحدة باستخدام مجموعة مهارات أليكسا مع النموذج الصوتي الجديد باللغة الإسبانية في الولايات المتحدة".

وأضاف "ستكون المهارات التى توفرت إلى الآن متاحة للمشاركين في برنامج Alexa Preview، ولجميع العملاء عندما تطلق أليكسا في الولايات المتحدة بدعم اللغة الإسبانية في وقت لاحق من هذا العام."

وقبل التحديث الجديد، لم يكن بإمكان أليكسا التحدث باللغة الإسبانية إلا في إسبانيا، لكنه الآن ستوفر هذه الإمكانية إلى أمريكا، وقد قامت شركة أمازون بالفعل بطرح إمكانات مماثلة في كندا، حيث يمكن للمستخدمين الاختيار بين الفرنسية الكندية أو الإنجليزية.