شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التكنولوجيا الطبية تدخل فى عمليات الزرع من خلال تطوير جهاز لاختيار الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت "إدارة الأغذية والدواء" الأمريكية على جهاز (Xvivo) لمساعدة الأطباء على تحديد ما إذا كانت الرئتان مناسبتين لعملية الزرع.

ويمكن للجهاز أن يقوم مؤقتًا بتهوية وحفظ الأكسجين وحفظ المضخة من خلال الرئتين، ما يسمح لفريق الزرع بإجراء تقييم أكثر دقة لوظيفة الرئة.

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وقالت الإدارة الأمريكية إن الجهاز مُنح موافقة محدودة فى عام 2014، ما قلص استخدامه إلى 8000 مريض كحد أقصى سنويًا، وتزيل الموافقة الجديدة تلك القيود.

وتبقى عملية زرع الرئة العلاج الوحيد المعتمد لمرض الرئة المتقدم، حيث يموت الكثير من الأشخاص أثناء انتظار توفر رئات المانحين.

وذكرت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية أن 15% فى المتوسط من رئات المانحين مناسبة للزرع، وأنه تم إجراء نحو 2530 عملية زراعة رئة فى العام الماضى، بحسب إحصائيات الحكومة الأمريكية، وشملت ردود الفعل السلبية الأكثر شيوعا للجهاز مضاعفات الشعب الهوائية، والفشل التنفسى، والالتهابات.