شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيسبوك": تحديثات جديدة فى التطبيقات خلال الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس التنفيذى لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج، عن تحديثات جديدة ستطرأ على تطبيقات فيسبوك وماسنجر وواتس آب وأنستجرام.

وقال زوكربيرج خلال مؤتمر (فيسبوك) للمطورين فى سان خوسيه بكاليفورنيا - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء - إن " ماسنجر سيكون أقل حجما وسيعمل بشكل أسرع، وسوف تطلق النسخة الجديدة فى وقت لاحق هذا العام".

وأضاف أن ماسنجر الجديد سيسمح للمستخدم بمشاهدة مقاطع فيديو مع الأصدقاء والعائلة خلال محادثات الدردشة الكتابية وعبر الفيديو، كما سيخصص أيضا مساحة للأصدقاء المقربين يمكن من خلالها الاطلاع على قصص خاصة بأصدقاء معينين على "ماسنجر".

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وأشار إلى أن التحديث الجديد لـ "واتس آب" سيتاح خلال الشهور المقبلة، وسيساعد الشركات على الترويج لمنتجاتها حيث سيظهر الكتالوج الخاص بمنتجات الشركة مباشرة خلال محادثات الدردشة بين الشركة والعميل.

وأوضح زوكربيرج أن أهم التغييرات التى ستطرأ على "فيسبوك" هو تغيير إطاره الأزرق الشهير ليكون باللون الأبيض، والتركيز على المجموعات .

وأعلنت الشركة عن تصميم جديد لفيسبوك (FB5) سيكون أبسط وأسرع، فالإصدار الجديد سيكون متاحا على الفور على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.