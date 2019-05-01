"جوجل" تضيف ميزتين جديدتين في متصفحها "كروم"

كتب - عاصم الأنصاري:
أضافت شركة جوجل الأمريكية، العديد من التعديلات والمميزات المهمة على الإصدار الجديد من متصفحها الإلكتروني "كروم"، الذي يستخدمه الملايين حول العالم.
ووفق ما ذكرته "روسيا اليوم"، أن من أهم الميزات التي ظهرت في نسخة "كروم 74" الجديدة:
- "الوضع الليلي"
يمكن للمستخدم تفعيل هذا الوضع يدويا بالدخول إلى إعدادات نظام "ويندوز 10"، كما هو الحال في نظام "ماك أو إس".
ويوفر هذا الوضع خلفية سوداء للشاشة، تساعد في التقليل من شدة السطوع التي تؤذي عين المستخدم أثناء النظر إلى الشاشة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
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