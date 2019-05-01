صدق أو لا تصدق.. الفلفل الأسود يخفض حرارة محرك السيارة

أشرف بيومي

يواجه بعض سائقي السيارات مواقف مزعجة أثناء القيادة على الطرق، منها ارتفاع درجة حرارة المحرك بسبب وجود تسريب في سائل التبريد من ردياتير السيارة، ما قد يسبب المشاكل للمحرك قد تصل إلى تعرضه للتلف، وما يزيد من المشكلة حدوث هذا العطل أثناء السفر مع عدم وجود مركز صيانة لمعالجة التسرب.

وينصح بعض الخبراء بمعالجة تسرب سائل التبريد عن طريق الفلفل الأسود المطحون، لأن له فوائد عظيمة في تخفيض درجة حرارة المحرك وتنظيم دائرة تبريد، عن طريق منع تسرب أي مياه بداخلها، وهو أحد الحلول المؤقتة لمنع تسرب سائل التبريد من الردياتير.

وسنرصد...