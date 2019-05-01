تكنولوجيا: الإنستجرام يعلن عن مميزات جديدة لدعم المبدعين وأصحاب العلامات التجارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في فعاليات مؤتمر الفيس بوك للمطورين F8 الذي أقيم اليوم، كشف عن مجموعة من المميزات الجديدة التي تقدم لمستخدمي التطبيق من المبدعين وأصحاب العلامات التجارية، والتي تدفع منصة الإنستجرام للتأثير بقوة أكبر في التسويق الإلكتروني.

كشف مطوري الإنستجرام عن الجديد من المميزات التي تقدم لمستخدمي المنصة الإجتماعية خلال الفترة القادمة، والتي تحقق الإستفادة من أكبر منصة إجتماعية تفاعلية تجمع أكبر قاعدة من المستخدمين.

وتأتي الميزة الأولى لدعم المستخدمين من المبدعين مع تصميم جديد للكاميرة يقدم من خلال نمط جديد يعرف بCreate Mode، حيث يتيح هذا النمط للمستخدمين إبتكار منشور جديد داخل التطبيق بشكل مباشر، حيث لن يحتاج المستخدم إلى تحميل الصور أو مقاطع الفيديو إلى التطبيق في البداية، كما تتوفر الأدوات التي تحاكي Snapchat لدعم المستخدم بتجربة متكاملة للإبداع ومشاركة الصور والفيديوهات عبر التطبيق مباشرة.

كما تجلب منصة الإنستجرام الإجتماعية ميزة جديدة لأصحاب الأعمال والعلامات التجارية، حيث من المقرر أن تدفع الميزة الجديدة تجربة تفاعلية مميزة في التسوق من خلال علامات tag مخصصة في التطبيق يمكن أن تستخدم من قبل الأشخاص والمستخدمين المؤثرين في التطبيق من الفنانين والرياضيين وغيرهم من أشهر مستخدمي الإنستجرام، حيث يمكن لهذه العلامة المخصصة أن تكون مؤشر للمتابعين لعلامة الملابس التجارية المفضلة للفنان على سبيل المثال، وذلك لتوجيه المتابعين للعلامة التجارية بشكل مباشر.

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وقد أكد مطوري التطبيق إلى أن مؤشر tag الخاص بالأعمال والعلامات التجارية داخل التطبيق سيأتي بمفهوم أوسع لاحقاً ليتيح للمستخدمين الوصول السريع للعلامات التجارية للملابس الخاصة بالفنانين، الرياضيين، المبدعين وغيرهم من الشخصيات المؤثرة في متابعي الإنستجرام حيث يمكن لأي مستخدم من خلال علامات tag المخصصة أن يصل بشكل سريع للعلامة التجارية والتسوق بشكل مباشر داخل التطبيق.

يذكر أن منصة الإنستجرام توفر المميزات الجديدة الآن في إصدار تجريبي للتطبيق، حيث سيتم تجربة الميزة الجديدة مع مجموعة محددة من المبدعين، كما سيتم تجربة كفاءة علامات التسوق المخصصة الجديدة بدءاً من الأسبوع المقبل.

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