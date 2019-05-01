Ford تقرر التعاون مع شركة Rivian لإنشاء سيارة كهربائية جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - تستثمر شركة Ford بكثافة في التقنيات التي ستحدد مستقبل صناعة السيارات. وقد خصصت الشركة موارد كبيرة للسيارات الكهربائية والسيارات الذاتية القيادة. وأعلنت هذه الشركة الأمريكية الآن عن إستثمارها نحو 500 مليون دولار أمريكي في شركة Rivian الناشئة المتخصصة في إنشاء السيارات الكهربائية، وستعمل شركة Ford مع هذه الشركة الناشئة على بناء سيارة كهربائية جديدة بإستخدام تقنياتها.
حصلت شركة Rivian على الكثير من الإهتمام من الشركات الكبرى الأخرى أيضًا. قامت شركة أمازون بإستثمار 700 مليون دولار أمريكي في هذه الشركة الناشئة قبل شهرين فقط. وبحسب ما ورد، فقد كانت شركة جنرال موتورز تدرس الإستثمار في الشركة أيضًا.
قد لا تكون الشركة معروفة جيدًا ولكنها موجودة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، وتعمل على تكنولوجيا السيارات الكهربائية بهدوء إلى حد ما. حتى أنها لم تعلن عن سياراتها الأولى حتى إمتلكت منشأة لتصنيعها. لم تشوق لها حتى عندما كانت في مرحلة النموذج الأولي، وإختارت إظهارها عندما بلغت مراحل متقدمة من عملية التطوير.
لقد عملت شركة Ford على إطلاق نسخة كهربائية بالكامل من شاحنتها Ford F-150 ولن تؤثر هذه الصفقة على ذلك. ستقوم شركة Ford بإنشاء سيارة كهربائية أخرى تستند على منصة ” Flexible Skateboard Platform ” التابعة لشركة Rivian. ويشمل ذلك نظام الدفع الكهربائي وحزمة البطارية المستخدمة في سيارتها الكهربائية الخاصة Rivian R1S SUV وشاحنة Rivian R1T المقرر صدورها في العام المقبل.
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