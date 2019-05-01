هواتف iPhone القادمة هذا العام قد تأتي أخيرًا مع شاحن بقوة 18 واط

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فقد بدأت هواتف iPhone من شركة آبل بدعم الشحن السريع. لسوء الحظ، طريقة الشحن السريع في هواتف آبل تعتبر باهظة لأنها تعني حاجة العملاء لشراء شاحن منفصل أكثر قوة سوى في حالة إذا كنت تملك iPad Pro 2018 أو MacBook.

كانت هناك شائعات في الماضي ذكرت بأن شركة آبل قد تبدأ بشحن شاحن بقوة 18 واط مع iPhone XS و iPhone XS Max، ولكن من الواضح أن ذلك لم يتحقق. الآن، صدر تقرير جديد من المدونة اليابانية الشهيرة Mac Otakara يشير إلى أن شركة آبل ستقوم بذلك مع هواتف iPhone القادمة في النصف الثاني من هذا العام.

بالإضافة إلى شاحن 18 واط، فسوف تبدأ شركة آبل أيضًا في توفير كابل USB-C To Lightning والذي سيتم توصيله بعد ذلك بالشاحن. هذا يعني أيضًا أنه على عكس لوحيات iPad Pro التي تخلت عن منفذ Lightning لصالح USB Type-C، فيبدو أن شركة آبل لن تتبنى هذه التكنولوجيا في هواتف iPhone هذا العام.

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ومع ذلك، فهذه ليست مشكلة بالفعل. في الواقع، الكابل المنتهي بموصل USB Type-C سيكون أكثر فائدة نظرًا إلى أن شركة آبل بدأت بالتخلص من منافذ USB القديمة في حواسيب MacBook الجديدة، وهو تغيير لن نفاجأ إذا إمتد لحواسيب iMac في المستقبل كذلك.