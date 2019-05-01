مبيعات هواتف Galaxy S10 كانت قوية، ولكن قسم الرقاقات جعل أداء الشركة ينخفض

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بالكشف عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2019 وهي تبدو قاتمة كما كان متوقعًا في شهر مارس الماضي. حصدت الشركة عائدات إجمالية بلغت 52.4 تريليون وون كوري، أي أقل بنسبة 13% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وعندما يتعلق الأمر بالأرباح، فقد إنخفضت بنسبة 60% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي تصل إلى 2.63 تريليون وون كوري فقط.

ذكرت شركة سامسونج في بيانها الصحفي أن السبب الرئيسي وراء ضعف الأداء هو ضعف الطلب على رقاقات الذاكرة. ومع ذلك، فقد ذكرت الشركة أن مبيعات سلسلة هواتف Galaxy S10 Series كانت قوية مما ساهم في رفع عائدات قسم الهواتف الذكية في الشركة، على الرغم من إنخفاض الطلب على الهواتف الذكية إجمالاً. وإرتفعت العائدات في الغالب بسبب إرتفاع الأسعار، وكشفت شركة سامسونج أن شحنات هواتفها الذكية كانت محدودة بسبب إعادة تنظيم تشكيلة هواتفها الذكية المتوسطة والمتدنية.

وعدتنا شركة سامسونج ” بتعزيز تشكيلة منتجاتها من خلال مواصلة الإبتكار وإعادة التنظيم المستمر لمنتجاتها “، مع تقديم الهاتفين Galaxy S10 5G و Galaxy A80 كأمثلة على ذلك.

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نظرًا لأن الطلب على شاشات OLED آخذ في الإنخفاض، في حين لا يزال الطلب على شاشات LCD في نفس المستوى، فإن شركة سامسونج تتوقع زيادة الطلب على التلفزيونات الراقية مثل تلفزيونات UHD و 8K والتلفزيونات الكبيرة الحجم. سوف تسعى الشركة جاهدة لتحسين الربحية من خلال التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة، لذلك توقع رؤية المزيد من التلفزيونات التابعة للشركة تشق طريقها إلى السوق قريبًا.

من المتوقع أن تستمر المبيعات في النمو، على الرغم من المنافسة الشديدة في السوق. ستحاول سامسونج أيضًا الحفاظ على الأداء القوي في الربع الثاني من هذا العام في تسويق 5G وتوسيع شبكات LTE الخارجية. ستستمر في توفير معدات 5G لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أيضًا.