جوجل تعترف بأن مبيعات هواتفها الذكية تراجعت مع الهاتفين Google Pixel 3/3XL

فاطمة أيت طالب - دبي - مع حلول شهر مايو، تستعد شركة جوجل للإعلان عن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL ليمثلا بذلك بداية دخول شركة جوجل إلى سوق الهواتف الذكية المتوسطة بعدما كان تواجدها يقتصر على سوق الهواتف الذكية الراقية. ويمكننا أن نفهم لماذا تريد شركة جوجل القيام بذلك. تحتاج إلى التنويع للمنافسة بشكل أفضل في سوق الهواتف الذكية.

عندما كشفت شركة جوجل عن نتائجها المالية يوم أمس، إعترفت المديرة المالية للشركة، السيدة Ruth Porat بأن الشركة باعت عددًا أقل من هواتف Google Pixel في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. وأوضحت السيدة Ruth Porat بأن ” بعض الضغوط الحديثة على قطاع الهواتف الذكية الراقية ” هو السبب الحاسم في تراجع مبيعات هواتف الشركة.

هي لم تشرح بدقة ما هي تلك الضغوط، ولكننا نعلم بأن Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL وصلا إلى السوق مع أسعار تتراوح بين 800$ و 1000$ مما جعلهما يدخلان في منافسة مباشرة مع الهواتف الرائدة التابعة للشركات الأخرى مثل سامسونج وآبل وهواوي. عرض هواتف Google Pixel 3 بشكل حصري للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال متاجر شركة الإتصالات الأمريكية Verizon فقط، هو قرار لم يساعد أيضًا في الدفع بالمبيعات نحو الأمام.

Advertisements

لا يعني الأمر أن الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL لم يكونا هاتفين رائعين. سوق الهواتف الذكية الراقية مشبع للغاية ويستلزم الأمر الكثير من التميز للمنافسة بشراسة في هذا السوق.