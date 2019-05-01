طقس اليوم: موجة حارة وأمطار ورمال وأتربة (بيان رسمي)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، ارتفاعًا آخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربًا قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

3 نصائح من الأرصاد:

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1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 38

شبين الكوم 21 38

طنطا 20 37

دمنهور 20 36

الإسكندرية 18 30

بلطيم 18 31

مطروح 17 26

السلوم 16 24

سيوة 20 36

بورسعيد 20 27

دمياط 20 28

الزقازيق 22 39

الاسماعيلية 18 39

السويس 20 37

العريش 19 31

رفح 19 32

رأس سدر 21 37

نخل 14 36

نويبع 24 36

طابا 20 35

كاترين 14 31

الطور 21 36

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 38

مرسى علم 25 33

الفيوم 20 39

بنى سويف 20 39

المنيا 19 40

أسيوط 20 39

سوهاج 20 39

قنا 20 40

الأقصر 21 41

أسوان 22 41

أبوسمبل 24 40

الوادى الجديد 26 41

شلاتين 21 34

أبو رماد 21 32

حلايب 22 30

رأس حدربة 22 30