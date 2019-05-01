شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى توقيت مثالى.. ناسا تلتقط صورة نيزك فى الفضاء يتخطى مجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط "أمان تشوكشي" مصور ناسا صورة مذهلة لشهب نيزك يتخطى مجرة بعيدة، والتى حصلت على صورة الفلك اليوم من ناسا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية على موقعها الرسمى، تُظهر فى الصورة المجرة (M33) ، التي تبعد نحو 3 ملايين سنة ضوئية عن الأرض، في حين يبدو أن النيزك يمر بالقرب منها.

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وقالت ناسا: "لم تكن المجرة في خطر لأنها أكبر بكثير من حجم الصخور الصغيرة الموجودة برأس النيزك، وهناك سبب آخر أن المجرة بعيدة كثيرًا.



نيزك ومجرة

ووفقا لوكالة ناسا، فإن المصور كان محظوظا لالتقاط الصورة فى الوقت المثالى لها، قائلة: "كان المصور الفلكي محظوظًا للغاية لالتقاط نيزك ومجرة في صورة واحدة، وفي النهاية ذهب النيزك في ثانية، لكن المجرة ستستمر مليارات السنين."