شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفاجأة.. اكتشاف 200 ألف فيروس مجهول فى أعماق محيطات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أن هناك حوالى 200 ألف فيروس مختلف كامن فى أعماق المحيطات فى جميع أنحاء العالم، حيث تم العثور على هذه الكمية المذهلة للحياة الفيروسية فى خمس مناطق محيطية، وتقع فى المحيطات القطبية بأكملها، وكذلك فى أعماق معينة من المحيطات الأكثر دفئًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقال العلماء إن معظم الفيروسات لم يسبق لها مثيل من قبل، وإن هذه الدراسة وجدت 12 ضعف عدد الفيروسات التى كانت معروفة من قبل، ويمكن أن تكشف نتائج الفيروسات البالغ عددها 195728 فيروسًا أيضًا كيف تؤثر العوامل الممرضة على النظم الإيكولوجية للمحيطات.

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وتم اكتشاف أن معظم الفيروسات غير ضارة بالبشر، ولكنها يمكن أن تصيب الحياة البحرية مثل الحيتان والأسماك، وتشير الدراسة أيضًا إلى أنها يمكن أن تساعد الباحثين على اكتشاف كيفية مكافحة تغير المناخ من خلال الهندسة الحيوية للمحيطات.

وتم تحديد خمس مناطق بيئية متميزة فى جميع أنحاء العالم، والتى تشمل أعماق القطب الشمالى والقطب الجنوبى، وثلاثة أعماق متميزة من المناطق المعتدلة والمدارية.

كما أن البحث الجديد يساعد العلماء على نحو أكثر دقة فى حساب توازن الأكسجين وثانى أكسيد الكربون فى الجو.