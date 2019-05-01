شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدير ناسا يحذر: اصطدام كويكب قاتل بالأرض ليس "خيال علمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر جيم بريدنشتاين مدير وكالة ناسا أن احتمال اصطدام كويكب قاتل بالأرض ليس شيئًا خياليا، بل هو أمر قابل للحدوث.

وقال بريدنشتاين فى مؤتمر الدفاع الكوكبى لعام 2019 فى واشنطن: "علينا أن نتأكد من أن الناس يدركون أن الأمر لا يتعلق بهوليوود، إنه لا يتعلق بالأفلام، إذ يتعلق الأمر فى النهاية بحماية الكوكب الوحيد الذى نعرفه الآن لاستضافة الحياة وهذا هو كوكب الأرض".

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وأشار بريدنشتاين إلى حدث نيزك تشيليابينسك كدليل على زيادة خطورة وإمكانية هذه الأحداث، إذ كانت الشهب، التى اشتعلت فيها النيران عبر سلسلة جبال الأورال الجنوبية فى فبراير 2013، أكبر إضراب نيزكى مسجل منذ أكثر من قرن، بعد حدث تونغوسكا عام 1908، إذ أصيب أكثر من 1600 شخص جراء موجة الصدمة الناجمة عن الانفجار، والتى تقدر قوتها بـ 20 قنبلة هيروشيما الذرية.

على الرغم من أن هذه الأنواع من الأحداث تحدث مرة واحدة كل 60 عامًا ، إلا أن بريدنشتاين قال إنها حدثت ثلاث مرات خلال المئة عام الماضية.

وأضاف بريدنشتاين "أتمنى أن أخبركم أن هذه الأحداث فريدة من نوعها، لكنها ليست كذلك"، موضحا أن دفاع الكواكب لا يقل أهمية عن أهداف ناسا الأخرى، مثل هبوط البشر على سطح القمر.