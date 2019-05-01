شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. استخدام الطاقة المتجددة فى أمريكا يتجاوز إنتاج الفحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب معدل استخدام الطاقة المتجددة على تجاوز كمية الطاقة التى تنتجها مصانع الفحم بأمريكا، حيث توقع تقرير من معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالى (IEEFA)، اعتبارًا من هذا الشهر، أن الطاقة المستمدة من الطاقة المائية والكتلة الحيوية والرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية ستولد طاقة أكثر من المصانع التقليدية التى تعمل بالفحم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإنه فى حالة حدوث ذلك سيكون هذا الإنجاز الأول فى قطاع الطاقة المتجددة، ويقول معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالى IEEFA إن هذا الاتجاه قد يمتد إلى شهر مايو، فى إشارة جيدة لتبني الطاقة المتجددة.

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الواح الطاقة الشمسية

وسوف يحدث هذا الاتجاه بشكل متقطع على مدار السنوات القليلة المقبلة، كما تقول الوكالة الأوروبية للطاقة، حيث إن الطاقة المتجددة ستصبح أرخص، وتركز اهتمام العالم على تخفيف آثار تغير المناخ الذى يغذيه الكربون عن طريق الابتعاد عن الوقود الأحفورى.

كما أنه بسبب الارتفاع فى مصادر الطاقة المتجددة كان هناك اتجاه متناقض لتراجع استهلاك الفحم، ففى العام الماضى وصل الفحم إلى أدنى مستوى خلال 40 عاما تقريبًا من حيث الاستخدام النسبى فى الولايات المتحدة، فقد انخفض الفحم جزئيا بسبب انخفاض تكاليف الغاز الطبيعى.