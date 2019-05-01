شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتائج مخيفة.. اعرف مستويات سطح البحر هتزيد أد إيه فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن مستويات سطح الحر تهددنا بشكل خطير خلال القرن المقبل، فإن التوقعات خطرة للغاية ويجب اتخاذ خطوات فيها، حيث حذر العلماء من أن مستويات سطح البحر فى العالم قد ترتفع بما يصل إلى 1.2 متر (4 أقدام) بحلول عام 2300، حتى لو حققنا أهداف باريس المناخية لعام 2015، وسوف يكون السبب فى ذلك بشكل خاص ذوبان الجليد من جرينلاند إلى القارة القطبية الجنوبية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية على موقعها الرسمى، فيهدد ارتفاع مستوى سطح البحر المدن من شنجهاى إلى لندن، إلى مساحات منخفضة من فلوريدا أو بنجلاديش، وكذلك دول بأكملها مثل جزر المالديف.

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وقال فريق من الباحثين بقيادة ألمانية فى تقرير جديد: "إنه من الأهمية أن نحد من الانبعاثات فى أسرع وقت ممكن لتجنب حدوث زيادة أكبر".

وتوقع التقرير بحلول عام 2300 أن ترتفع مستويات سطح البحر بنسبة تتراوح بين 0.7 و1.2 متر، حتى لو حققت حوالى 200 دولة أهدافًا كاملة بموجب اتفاقية باريس لعام 2015، وتشمل الأهداف التى حددتها الاتفاقات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر فى النصف الثانى من هذا القرن.

وأضاف أن مستويات المحيطات سترتفع لأن الغازات الصناعية التى تنبعث منها الحرارة تستمر فى الجو وتذيب المزيد من الجليد، كما، وجد التقرير أن كل خمس سنوات من التأخير فى ذروة الانبعاثات العالمية سيعنى ارتفاعًا إضافيًا قدره 20 سم (8 بوصات) من مستوى سطح البحر بحلول عام 2300.