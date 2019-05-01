شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيشتغل إزاى.. اعرف كيف يحول العلماء ضوء الشمس إلى وقود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تريد معرفة العملية التى يحدث فيها تحول أشعة الشمس لوقود فعليك أن تعرف كيف طور العلماء طريقة لحدوث ذلك، والتى يمكن أن تؤدى إلى مصدر غير محدود للطاقة المتجددة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ففعل العلماء ذلك من خلال استخدام تقنية تسمى التمثيل الضوئى شبه الاصطناعى الذى يستند إلى نفس العملية التى تستخدمها النباتات لتحويل ضوء الشمس إلى طاقة.

كما أن التمثيل الضوئى الاصطناعى موجود منذ عقود، ولكن لم يتم استخدامه بنجاح لتوليد الطاقة المتجددة، وهذا لأنه يعتمد على استخدام المواد، التى غالبا ما تكون مكلفة، لذلك استخدم الباحثون أشعة الشمس الطبيعية لتوليد الطاقة من خلال تحويل الماء إلى هيدروجين وأكسجين باستخدام مزيج من المكونات البيولوجية وتقنيات من صنع الإنسان، وأعاد الباحثون تنشيط العملية فى الطحالب التى كانت نائمة منذ آلاف السنين.

ونفذ العلماء ذلك باستخدام إنزيم موجود فى الطحالب قادر على تقليل البروتونات إلى هيدروجين، وهذه النتائج تمكن من تطوير أنظمة نموذجية مبتكرة لتحويل الطاقة الشمسية.