تكنولوجيا: بيشتغل إزاى.. اعرف كيف يحول العلماء ضوء الشمس إلى وقود؟

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ففعل العلماء ذلك من خلال استخدام تقنية تسمى التمثيل الضوئى شبه الاصطناعى الذى يستند إلى نفس العملية التى تستخدمها النباتات لتحويل ضوء الشمس إلى طاقة.
كما أن التمثيل الضوئى الاصطناعى موجود منذ عقود، ولكن لم يتم استخدامه بنجاح لتوليد الطاقة المتجددة، وهذا لأنه يعتمد على استخدام المواد، التى غالبا ما تكون مكلفة، لذلك استخدم الباحثون أشعة الشمس الطبيعية لتوليد الطاقة من خلال تحويل الماء إلى هيدروجين وأكسجين باستخدام مزيج من المكونات البيولوجية وتقنيات من صنع الإنسان، وأعاد الباحثون تنشيط العملية فى الطحالب التى كانت نائمة منذ آلاف السنين.
ونفذ العلماء ذلك باستخدام إنزيم موجود فى الطحالب قادر على تقليل البروتونات إلى هيدروجين، وهذه النتائج تمكن من تطوير أنظمة نموذجية مبتكرة لتحويل الطاقة الشمسية.
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