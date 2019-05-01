شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشركة الأم لمحرك البحث "جوجل" تعلن تنحى رئيسها التنفيذي نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "ألفابت" الأمريكية، وهي الشركة الأم لعملاق محركات البحث جوجل، الثلاثاء، أن رئيسها التنفيذي إريك شميدت، سوف يتنحى عن منصبه بنهاية مدته المقررة في شهر يونيو المقبل.

وأضافت "ألفابت" - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" - أن المدير المالي لشركة "جيلياد ساينسز" العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية روبن واشنطن، هو من سينضم حديثاً إلى إدارتها.

ولم تتطرق القناة إلى المزيد حول ذلك.