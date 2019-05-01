شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشركة الأم لمحرك البحث "جوجل" تعلن تنحى رئيسها التنفيذي نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "ألفابت" الأمريكية، وهي الشركة الأم لعملاق محركات البحث جوجل، الثلاثاء، أن رئيسها التنفيذي إريك شميدت، سوف يتنحى عن منصبه بنهاية مدته المقررة في شهر يونيو المقبل.
وأضافت "ألفابت" - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" - أن المدير المالي لشركة "جيلياد ساينسز" العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية روبن واشنطن، هو من سينضم حديثاً إلى إدارتها.
ولم تتطرق القناة إلى المزيد حول ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الشركة الأم لمحرك البحث "جوجل" تعلن تنحى رئيسها التنفيذي نهاية يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.