فيسبوك: تحديثات ضخمة قادمة إلى ماسنجر

أعطت شركة فيسبوك، قبيل انعقاد مؤتمر مطوريها السنوي F8 في سان خوسيه، لمحة عن بعض الأشياء التي تُعدها لبرنامج ماسنجر Messenger، فيما تصفه بأنه عام انتقالي لتطبيق المراسلة في كل مكان.

وبهذا الصدد، فقد أعلنت عملاقة التواصل الإجتماعي عن مشروع LightSpeed​​، الذي يمثل تطبيق ماسنجر معاد بناؤه بالكامل، وقالت: إنه حجم التطبيق الجديد سيكون أقل من 30 ميجابايت – أي أصغر بأكثر من الثلثين من تطبيق ماسنجر الحالي – وهو قابل للتشغيل في أقل من ثانيتين.

تجدر الإشارة هنا إلى أن شركة فيسبوك لديها تطبيق ماسنجر لايت Messenger Lite للهاتف المحمول، والذي يبلغ حجمه حوالي 25 ميجابايت، لكنه مصمم للأجهزة منخفضة المواصفات، مع تقييد عدد من وظائفه.

ووفقًا لما قالته آشا شارما Asha Sharma، مديرة منتج ماسنجر للمستهلك، فإن مشروع LightSpeed يهدف ​​إلى تقديم الميزات الكاملة لبرنامج ماسنجر، وهو مبني بالاعتماد على تعليمات برمجية جديدة تمامًا، لكنها ابتعدت عن توفير إطار زمني محدد لإطلاقه، وقالت: إن عملية طرحه ستستغرق وقتًا طويلًا.

كما كشفت فيسبوك عن إطلاق إصدار من تطبيق ماسنجر مخصص للحواسيب العاملة بنظامي التشغيل ويندوز، وماك MacOS، ويأتي ذلك بعد أن وفرت الشركة منذ عدة سنوات إصدارًا مخصصًا للحواسيب من تطبيق واتساب.

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وعلى الرغم من أن تطبيق واتساب للحواسيب يفتقر إلى عدد من الوظائف الرئيسية، إلا أن تطبيق ماسنجر للحواسيب يأتي مع الوظائف الكاملة، مثل الدردشة الجماعية، ومكالمات الفيديو، ويتم في الوقت الحالي اختبار هذا التطبيق، على أن يتم إطلاقه في جميع أنحاء العالم في وقت لاحق من العام الحالي 2019.

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وعمدت فيسبوك إلى تشويق المستخدمين حول بعض التحديثات الأخرى القادمة إلى ماسنجر، بما في ذلك الميزات الاجتماعية الجديدة المعتمدة على رؤية مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg المعلنة مؤخرًا لتحويل المنصة إلى منصة أكثر خصوصية.

ويتضمن ذلك ما أشار إليه زوكربيرج باسم “غرفة المعيشة الرقمية”، ويعني ذلك بالنسبة لماسنجر أن المستخدمين سيحصلون على مساحة مخصصة للعثور على المحتوى من الأشخاص الذين يتراسلون معهم بشكل دائم عبر ماسنجر.

وكتبت آشا شارما: “يتكون هذا المحتوى من القصص، والصور، ومقاطع الفيديو التي نشاركها مع بعضنا البعض، إلى جانب الميزات الأخرى التي تبنيها الشركة في الوقت الحالي”، وأضافت أن هذا المنتج ما يزال في مراحله المبكرة، ولم تكشف عن موعد إتاحته.

كما أن هناك ميزة جديدة قادمة تتيح لمستخدمي ماسنجر مشاهدة مقاطع الفيديو معًا في الوقت نفسه، بما يتناسب مع رؤية “غرفة المعيشة الرقمية” التي عرضها مارك زوكربيرج الشهر الماضي، ويمكن للمستخدم مشاركة مقطع فيديو من فيسبوك عبر ماسنجر، ودعوة الآخرين للانضمام إليه.

وقالت فيسبوك: إنها تختبر هذه الميزة الجديدة حاليًا، مما يوحي بأنه سيتم تجربتها مع مجموعة فرعية من المستخدمين أولاً – لكن الشركة تخطط لإطلاقها عالميًا في وقت لاحق من هذا العام.

يذكر أن التقارير الصادرة في شهر يناير أوضحت أن الشركة تخطط لتوحيد تطبيقات واتساب، وماسنجر، وإنستاجرام، مع إضافة تشفير شامل، وهو ما أكدته آشا شارما، قائلة: إن فيسبوك ملتزمة بجعل ماسنجر مشفرًا بشكل افتراضي، مع الإشارة إلى أن الشركة ستجعل ماسنجر يعمل بسلاسة أكبر مع خدماتها الأخرى.