شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يخفى عدد الـ likes وحجم المشاهدات لصور وفيديوهات إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق إنستجرام، المملوك لشركة فيس بوك، أنه سيختبر خلال الأيام المقبلة طريقة جديدة لإخفاء عدد الإعجابات LIKES الخاصة بالصور، بالإضافة إلى أرقام مشاهدات الفيديوهات، وذلك فى محاولة لحمل المستخدمين على الاهتمام بالمحتوى نفسه وليست المقاييس المرتبطة به.

وخلال فترة الاختبار لن يشاهد المتابعون إجمالى الإعجابات على الصور أو عدد مرات المشاهدة على مقاطع الفيديو أو عند تصفح Instagram أو عند زيارة بروفايل المستخدم، وسيظل مالك الحساب قادرًا على الوصول إلى المقاييس الخاصة به ومشاهدة إجمالى الإعجابات أو عرض التفاصيل الخاصة بمنشور معين، رغم أنه سيحتاج إلى الضغط فوق منشور لعرض هذه المقاييس.



إخفاء الإعجابات

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وذكرت الشركة المالكة للتطبيق خلال المؤتمر السنوى لمطورى Facebook أن الاختبار سيبدأ فى وقت لاحق من هذا الأسبوع للمستخدمين فى كندا.

وتم الكشف أيضا عن ميزة جديدة لتطبيق إنستجرام داخل مؤتمر F8 وهى "ملصقات التبرع"، ففى فبراير أعلن فيس بوك أنه سيساعد الأشخاص على التبرع للمنظمات غير الربحية على إنستجرام، وذلك على على غرار ميزة Facebook Charitable Giving.



ملصقات التبرع

وسيمكن للناس جمع الأموال للعديد من الأحداث والأهداف، بدءًا من اليوم وذلك من خلال استخدام "ملصقات التبرع" التي تم إطلاقها حديثًا في القصص.