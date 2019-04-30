شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق نسخة من ماسنجر مخصصة لأجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة من فيس بوك لمنافسة FaceTime وiMessage من Apple، قررت الشركة إطلاق إصدار من تطبيق ماسنجر على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأعلنت عن هذه الخطوة خلال مؤتمر F8 الخاص بالمطورين.
ففى السابق كان يمكن استخدام Messenger من مستعرض ويب، لكن لا يمكن استخدام ميزات معينة كالمتاحة على التطبيق الأساسى مثل الاتصال الجماعى.
وسيتضمن إصدار سطح المكتب من التطبيق كل مزايا التطبيق المخصص للهواتف الذكية، إذ كشفت الشركة أن الدردشة الخاصة واحدة من أسرع المجالات نمواً فى الاتصال عبر الإنترنت .
ووفقًا للشركة فزاد مقدار الوقت الذى تقضيه فى مكالمات الفيديو على ماسنجر بنسبة 40٪ على أساس سنوى.
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