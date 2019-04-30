شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تكشف عن إعادة تصميم جريئة لتطبيقها الرئيسى وتتعهد بزيادة الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت فيس بوك، خلال مؤتمر المطورين السنوى F8، عن إعادة تصميم جريئة لتطبيقها الرئيسى وموقعها الإلكترونى، ويعد هذا التصميم أقل تشويشًا ويركز على المجموعات "الجروبات" والأحداث، وذلك من خلال علامات تبويب Facebook Watch و Marketplace التى تؤدى أيضًا أدوارًا بارزة فى الـ NEWSFEED.

وبالإضافة إلى ذلك تهدف الشركة إلى توحيد الرسائل الخاصة بالتطبيقات المملوكة لها وهى Instagram وMessenger وWhatsApp، مع الاستمرار فى تحويل تطبيق فيس بوك الرئيسى بعيدًا عن "الأخبار" ودفعه ليركز على تفاعلات أكثر قابلية للإدارة من قبل المستخدمين وتركز على الخصوصية.

فيس بوك

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وقال زوكربيرج: "فى تاريخ فيس بوك كانت هناك أربعة إصدارات رئيسية للموقع وهذه هى النسخة الخامسة، لذلك نحن نسمى هذا FB 5".

ويتم إعادة تصميم نسخة الهاتف المحمول إلى جانب شعار تفاعلى يتخلى عن نظام اللون الأزرق، ومن المقرر أن يأتى إعادة تصميم سطح المكتب لاحقًا، وتعهد زوكربيرج بأن شركته مختلفة فى نهج منتجاتها الآن، وأنه حتى قبل بضع سنوات فقط، كان من المحتمل أن تطرح كل هذه التغييرات بسرعة وبدون الكثير من الاهتمام بجوانب أخرى، ولكن الهدف الآن هو البناء مع وضع الأمان فى الاعتبار من البداية.



شكل فيس بوك الجديد

وأنهى زوكربيرج خطابه الافتتاحى بالطمأنينة التى مفادها أن فيس بوك لديه فكرة واضحة عن المكان الذى يريد أن يذهب وأنواع المنتجات التى يريد أن يصنعها للناس، وأن هذا لا يتعلق فقط ببناء منتجات جديدة، ولكنه تحول كبير فى طريقة إدارة هذه الشركة.

وقال: "نحن نعتقد أنه بالنسبة للمستقبل يريد الناس منصة اجتماعية تركز على الخصوصية، وأعتقد أنه إذا قمنا ببناء خدمة قابلة مشفرة بالكامل فسيكون ذلك مساهمة مهمة للعالم.