تكنولوجيا: سامسونج تعلن مبيعات وأرباح الربع الأول من 2019: حققنا مبيعات جيدة بالرغم من انخفاض الأرباح!

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات Samsung Electronics عن نتائجها خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، وحذرت المستثمرين من أي قلق قد ينتابهم نتيجة انخفاض العائدات، معلنة عن خططها لزيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة.

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وأكدت سامسونج تراجع أرباحها بنحو 60% تقريبا عن الفترة المماثلة من العام الماضي، فقد حققت 5.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ13.4 مليار دولار العام الماضي.

ومع ذلك، قالت سامسونج أن مبيعاتها من هواتف جالاكسي Galaxy S10 كانت جيدة، فقد باعت 78 مليون هاتف و5 مليون تابلت خلال الربع الأول من العام الجاري، وقالت سامسونج أنها ستلتزم استراتيجية جديدة خلال الفترة المقبلة، تجعلها تقدم ميزات جيدة وجديدة في هواتفها متوسطة الميزانية، مثل سلسلتها الجديدة A، الأمر الذي تتوقع معه زيادة في المبيعات خلال الربع القادم.

وأرجعت سامسونج ضعف عائدات الربع الأول من العام الجاري إلى انخفاض الطلب على شرائح الذاكرة والشاشات، وأن الأمر قد يتحسن خلال النصف الثاني من العام الجاري مع زيادة الطلب على بطاقات الذاكرة (فلاش ميموري) في الخوادم وشرائح الذاكرة بمساحات 256 جيجابايت والأكبر منها، مع انتشارها في الهواتف الذكية الجديدة التي تميل لسعات التخزين الكبيرة، إلى جانب توقعها بزيادة الطلب على الشاشات المرنة (القابلة للطي) الذي سيدفع بأرباحها للانتعاش.