تكنولوجيا: هاتف RMX1901 من Realme سيأتي باسم Realme X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأسبوع الماضي، ظهر جهاز جديد من Realme على منصة TENAA بشاشة كبيرة وبدون حواف مع كاميرا أمامية منبثقة، وقد ظهر هذا الهاتف تحت الاسم الرمزي RMX1901. والآن، وفقًا لمدير التسويق في Realme، فإن هذا الهاتف سيطلق عليه اسم Realme X.

فقد نشر مدير التسويق منشور على موقع Weibo ومن خلاله قام بالكشف عن اسم الهاتف، كما قد تم نشر فيديو ترويجي على صفحة Realme على Weibo أيضًا والذي استعرض لقطات تشويقية للهاتف الذكي.

وعلى ما يبدو، فإن الهاتف يتشابه بشكل كبير مع هذا الهاتف الذي رأيناه على موقع TENAA منذ أسبوع.

Advertisements

في الوقت الحالي، لا نعرف الكثير عن المواصفات، ولكن من المقرر أن يأتي الهاتف بشاشة +Full HD بحجم 6.5 بوصة مع كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميجابكسل وبطارية بسعة 3680 مللي أمبير.

لم تؤكد الشركة عن موعد إطلاق الهاتف حتى الآن، ولكن من المحتمل أن يأتي في وقت ما من شهر مايو.

المصدر

اعلان

