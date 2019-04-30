تكنولوجيا: انخفاض أرباح LG في الربع الأول من عام 2019 بنسبة %20.8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG عن أرباحها للربع الأول من عام 2019، فقد بلغت إيراداتها 14.92 ترليون وون، ويعتبر هذا انخفاض بنسبة %1.3 مقارنة بإيراداتها العام الماضي في نفس الربع. كما قد سجلت أرباحًا بقيمة 900.6 مليار وون، بانخفاض %18.7 على الأساس السنوي، في حين انخفض صافي الربح بنسبة %20.8 على الأساس السنوي إلى 578 مليار وون. ويرجع انخفاض الأرباح في المقام الأول إلى ضعف المبيعات في قسم الهواتف المحمولة.

وقالت الشركة انه بالرغم من انخفاض إيرادات التشغيل وإجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2019 مقارنةً بعام 2018، فقد سجل قسم الأجهزة المنزلية مبيعات وأرباح قياسية في الربع الأول، وكان الدخل التشغيلي أعلى بنسبة %1.090 عن الربع الرابع من عام 2018.

وحقق قسم الاتصالات إيرادات بلغت 1.51 تريليون وون في الربع الأول، بانخفاض %9.8 عن الربع الماضي، و %29.2 على الأساس السنوي، وهذا بسبب تباطؤ الطلب في سوق الهواتف الذكية واستراتيجية التوسع العالمية للشركات الصينية.

وسجل قسم الهواتف المحمولة خسارة تشغيلية قدرها 203.5 مليار وون، مقارنة بخسارة قدرها 131.8 مليار وون في العام الماضي، و 318.5 مليار وون في الربع الأخير من عام 2018.

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على أي حال، تتوقع LG أن يحقق هاتف V50 ThinQ 5G مبيعات إيجابية في الربع الثاني، كما أن نقل مركز تصنيع الهواتف الذكية الخاص بـ LG من بيونجتايك بكوريا إلى هايفونج بفيتنام، سيساعد في تحسين الأرباح وقدرة LG التنافسية العالمية في النصف الثاني من العام.

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