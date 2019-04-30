مايكروسوفت تجلب ميزة عكس الهاتف على حاسوب Windows 10 للمزيد من الأجهزة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة مايكروسوفت في إختبار تطبيق Your Phone الذي يعمل على عكس شاشات هواتف الأندرويد على حواسيب Windows 10 في وقت سابق من هذا العام. يُمكن هذا التطبيق المستخدمين من تشغيل تطبيقات الأندرويد الخاصة بهم على حواسيبهم الشخصية من خلال هاتف ذكي مٌقترن. كان هذا التطبيق متوفرًا لعدد محدود من الأجهزة في البداية، ولكن قررت شركة مايكروسوفت الآن جلب هذا التطبيق إلى المزيد من الأجهزة.

أصبحت ميزة عكس شاشة الهاتف على حاسوب Windows 10 مدعومة على عدد قليل من الأجهزة الإضافية الجديدة، بما في ذلك Galaxy S10 Series و Galaxy Note 8 و Galaxy Note 9. الهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T يعتبران أيضًا ضمن القائمة.

قامت شركة مايكروسوفت أيضًا بتحديث تطبيق Your Phone لدعم إشعارات الهواتف. التطبيق أصبح الآن يسمح بفضل التحديث الجديد بعرض إشعارات الهاتف على نظام Windows 10. وبالتالي، هذا يسمح للمستخدمين برؤية الإشعارات الواردة إلى الهاتف في الوقت الفعلي، والوصول إلى جميع إشعارات هواتفهم في مكان واحد، وتخصيص الإشعارات التي يرغبون في تلقيها، ومسح الإشعارات بشكل فردي أو جميعها دفعة واحدة.

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لكي ينجح هذا، سيحتاج المستخدمون إلى هاتف ذكي يعمل بنظام الأندرويد Nougat أو إصدار أعلى، و1GB من الذاكرة العشوائية على الأقل. وبالنسبة للحاسوب، فينبغي أن يعمل بالنسخة 1803 من نظام Windows 10 على الأقل، وهذه ليست نسخة تجريبية، وبالتالي فإن نطاق هذه الميزة غير محدود.