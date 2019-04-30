آبل تقول أنها قامت بإزالة تطبيقات مراقبة الوقت والرقابة الأبوية بسبب مشاكل الخصوصية

فاطمة أيت طالب - دبي - أبرزت التقارير الأخيرة أن شركة آبل قامت بشكل منهجي بإزالة تطبيقات مراقبة الوقت والرقابة الأبوية من متجر iTunes App Store على مدار العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى حدوث مشاكل كبيرة للمطورين الذين بنوا أعمالهم حول تلك التطبيقات، كما تسبب ذلك في رفع دعوى قضائية ضد الشركة بداعي نهج أساليب منافية للمنافسة العادلة. والآن، شرح Phil Schiller من شركة آبل السبب الذي دفع شركة آبل لإزالة تلك التطبيقات.

في رد عبر البريد الإلكتروني على أحد قراء MacRumors، أوضح السيد Phill Schiller أنه تم إزالة تطبيقات مراقبة الوقت التابعة للأطراف الثالثة لأنها أساءت إستخدام نظام إدارة الأجهزة المحمولة لتتبع جميع البيانات والنشاطات، وخاصة على أجهزة الأطفال من أجل توفير تلك المعلومات للآباء والأمهات الذين قاموا بتحميل تلك التطبيقات.

يشير Phil Schiller إلى أن هذا يمثل مشكلة تتعلق بالخصوصية ولا يمكن لشركة آبل السماح بمواصلة ذلك، وذكر أن شركة آبل لن ترفض التطبيقات التي تستخدم طرقًا بديلة لتوفير هذه المعلومات للآباء دون إستخدام نظام إدارة الأجهزة المحمولة.

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ومع ذلك، هناك العديد من الأشخاص الذين يعتقدون بأن شركة آبل تقوم بذلك للتخلص من المنافسة التي تواجهها ميزة ” Screen Time ” التي أطلقتها مع نظام iOS 12. تم إيقاف هذه التطبيقات بعد فترة قصيرة من وصول ميزة Screen Time التابعة لشركة آبل. ومع ذلك، نظرًا لأن ميزة Screen Time مدمجة في نظام iOS، فلا يبدو أن لدى شركة آبل حافز للدفع بميزة Screen Time على حساب تطبيقات الطرف الثالث.

وفي نفس الرسالة الإلكترونية، صرح السيد Phil Schiller بالقول : ” سنستمر في تقديم ميزات، مثل ScreenTime، المصممة لمساعدة أولياء الأمور على إدارة وصول أطفالهم إلى التكنولوجيا وسنعمل مع المطورين لجلب العديد من التطبيقات الرائعة إلى متجر App Store من أجل هذه الاستخدامات، باستخدام تقنيات آمنة خاصة من أجلنا ومن أجل أطفالنا “.