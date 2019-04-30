تسريب صورة رسمية جديدة للهاتف Honor 20 Pro، وهذه المرة باللون الأسود

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، تم تسريب صور رسمية للهاتف Honor 20 Pro القادم من العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei باللون الأزرق الداكن والأبيض المتدرج إلى اللون الوردي. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم كذلك على صورة رسمية أخرى لنفس الهاتف، ولكن هذه المرة باللون الأسود.

هذه الصورة تستعرض لنا الواجهة الخلفية للهاتف Honor 20 Pro، وهي الواجهة التي يتضح للجميع أنها تضم أربع كاميرات بحيث يبدو أن الكاميرا في الأعلى ستكون عبارة عن كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار لتوفير تقريب يصل إلى خمسة أضعاف، بينما من المفترض أن تكون الكاميرات الأخرى المتبقية عبارة عن كاميرات واسعة الزاوية وعادية، وكاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق. ويشاع بأن الكاميرا الأساسية في الهاتف Honor 20 Pro ستستخدم المستشعر Sony IMX600.

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عمومًا، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Honor 20 Series في الحدث الذي ستعقده الشركة يوم 21 مايو بالعاصمة البريطانية لندن.