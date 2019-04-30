شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Secret Crush ميزة جديدة بفيس بوك لمعرفة معجبك السرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك خلال مؤتمرها السنوى للمطورين F8 عن دعم خدمتها للمواعدة بميزة جديدة، أطلقت عليها اسم Secret Crush والتى تعطى الفرصة للمستخدمين لمعرفة معجبيهم.

وتتيح الميزة أيضا لمستخدميها الفرصة للتعبير عن اهتمامهم بما يصل إلى 9 أصدقاء، وفور انضمام واحد من هؤلاء الأصدقاء إلى الخدمة سيحصل على إشعار يبلغه بأن شخصًا ما يعجب به، وإذا أعرب هو الآخر عن اهتمامه سيتم إخبار الطرفين والكشف عن هويتهما.

وقالت الشركة إنه لن يكون بإمكانك إضافة أى شخص لم ينشئ ملف تعريف بالخدمة، فهى مصممة لمنح المستخدمين خدمة تساعدهم فى العثور على شريك حياتهم.

وفى الوقت الحالى توجد خدمة المواعدة داخل تطبيق Facebook على الهواتف الذكية، كما أنها متاحة للمستخدمين من عمر 18 عامًا أو أكبر بشكل مجانى، فى عدد من دول العالم، كما أنها غير مدعومة بالإعلانات أو ميزات مدفوعة، وعند الاشتراك سيُطلب منك إنشاء ملف تعريف منفصل للمواعدة مع قدر أكبر من المعلومات الشخصية التى ستظهر لمطابقاتك المحتملة.