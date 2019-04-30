شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: مستقبل فيس بوك يكمن فى الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، إنه ملتزم بتغيير شركته، وذلك أثناء تواجده على خشبة المسرح فى مؤتمر المطورين السنوى F8، وأوضح الرئيس التنفيذى أن الخصوصية ستكون الركيزة الأساسية لإمبراطورية شبكته الاجتماعية العملاقة، وأن المستقبل سيكون معتمدا على حجم الخصوصية التى يتمتع بها المستخدمين.

ويركز خطابه الافتتاحى على التحول الهائل فى رؤيته للشركة، والتى سبق وأعلن ملامحه لأول مرة فى أوائل الشهر الماضى عندما أعلن أن فيس بوك سينتقل ليكون منصة اتصالات تركز على الخصوصية.

وأشار زوكربيرج للحشد إلى أن الرؤية الأكثر شيوعًا على موقع فيس بوك على مدار العقد الماضى كانت بناء مجتمعات عالمية من شأنها أن تجمع العالم معًا، للأفضل أو للأسوأ، ومع مرور الوقت رأى أن وجود منصة اجتماعية خاصة تتمتع بخصوصية سيكون أكثر أهمية بالنسبة لحياتنا.