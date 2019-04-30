تكنولوجيا: شاهد البث المباشر لمؤتمر فيس بوك للمطورين F8 لعام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق، منذ قليل، مؤتمر فيس بوك السنوى للمطورين F8 لعام 2019، ويستخدم Facebook بشكل تقليدى المؤتمر الذى يستمر يومين لعرض الأدوات والمنتجات الجديدة التى ستساعد على توسيع هيمنته وجذب انتباه الجمهور.
ومن المقرر أن يرسم هذا المؤتمر ملامح الطريق نحو المستقبل الذى قال المدير التنفيذى مارك زوكربيرج إنه سيكون أكثر تركيزًا على الخصوصية والمجتمع، وويأمل زوكربيرج أن يكون بلا فضائح جديدة متعلقة بالخصوصية.
ويمكنك متابعة ما يحدث فى المؤتمر بشكل مباشر من خلال صفحة فيس بوك للمطورين الرسمية Facebook for Developers
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