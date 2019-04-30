شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. علماء يرصدون ثقبا أسود يخرج سحبا سريعة فى ظاهرة غريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت ثقب أسود يبعد حوالى 8000 سنة ضوئية عن الأرض، انتباه العلماء بسبب طبيعته الغريبة، حيث يُطلق عليه V404 Cygni، وهو يخرج سحبًا عالية السرعة من البلازما بطريقة لم يرها العلماء من قبل.



الثقب الأسود

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فعلى الرغم من أن الثقوب السوداء تطرد بعض الأجسام من داخلها، لاحظ الباحثون أن ثقب V404 يطلق البلازما فى تتابع سريع، حيث كانت تتدفق بسرعة خلال بضع ساعات فقط.

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وتم نشر الدراسة التى أجراها المركز الدولى لبحوث علم الفلك الراديوى (ICRAR) اليوم فى مجلة Nature، حيث يعتقد العلماء أن هذه المقذوفات كانت نتيجة لخطأ بين قرص التراكم الناتج عن مادة النجم القريب من الثقب والثقب الأسود.



الثقب الأسود

وقال جيمس ميلر جونز، الأستاذ بجامعة كورتين فى أستراليا المؤلف الرئيسى للدراسة، فى بيان: "هذا واحد من أكثر أنظمة الثقوب السوداء الاستثنائية التى واجهتها على الإطلاق".

كما أن الحالة التى كان عليها الثقب مثل العديد من الثقوب السوداء، يتغذى على نجم قريب، ويسحب الغاز بعيدًا عن النجم ويشكل قرصًا من المواد التى تحيط به، ولكن المختلف فى هذا الوضع، هو أن العلماء يعتقدون أن قرص المواد والثقب الأسود غير صحيحين مما أدى لإطلاق كل هذه السحب عالية السرعة.