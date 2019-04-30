شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 65 مليار رسالة واتس آب و5 مليارات بحث.. ماذا يحدث على الإنترنت فى 24 ساعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك كم هائل من البيانات التى يتم إنتاجها بشكل يومى على الإنترنت، ولكن هل تعرف مصدر تلك البيانات؟ وكيف يتم إنشاؤها يوميا؟

فوحدات قياس تلك البيانات هى الكيلوبايت أو الميجابايت أو الجيجابايت أو حتى تيرابايت، ويرى الباحثون أن فى السنوات القادمة، ستبدأ هذه الوحدات فى الظهور بشكل أكثر غرابة، وذلك لأن من المتوقع أن يصل الكون الرقمى بأكمله إلى 44 زيتابايت بحلول عام 2020.

وإذا كان هذا الرقم صحيحًا، فذلك يعنى أن عدد البايتات أكبر بمقدار 40 مرة من النجوم الموجودة فى الكون القابل للرصد.

رصدت شركة Raconteur حديثا حجم البيانات التى يتم إنتاجها بشكل يومى على الإنترنت وجهات استهلاكها.

البيانات

حجم البيانات فى اليوم الواحد

يتم إرسال 500 مليون تغريدة

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يتم إرسال 294 مليار بريد إلكتروني

يتم إنشاء 4 Petabyte من البيانات على فيس بوك

يتم إنشاء 4 تيرابايت من البيانات من كل سيارة متصلة

يتم إرسال 65 مليار رسالة على واتس اب

يتم إجراء 5 مليارات عملية بحث

يتم نشر 500 مليون تغريدة

95 مليون صورة وفيديو يتم نشرهم عبر انستجرام

يتم إنشاء 28 Petabyte من البيانات عبر الأجهزة القابلة للارتداء

وتشير التقارير إلى أن بحلول عام 2025، سيتم إنشاء 463 إكس بايت من البيانات يوميًا على مستوى العالم، أى ما يعادل 212،765،957 قرص فيديو رقمى فى اليوم.