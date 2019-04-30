الخدمة الموسيقية Spotify تكسر حاجز 100 مليون مشترك مدفوع

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Spotify للتو أنها حققت إنجازًا كبيرًا يتمثل في بلوغ 100 مليون مشترك في خططها المدفوعة، وهذا ما يمثل بالفعل ما يقرب من نصف إجمالي مستخدمي الخدمة. وبالنسبة لمن يتساءل عن عدد الأشخاص الذين يستخدمون الخطة المجانية للخدمة، فهذا العدد يبلغ وفقا للشركة 117 مليون مستخدم.

ساعد الإطلاق الرسمي لخدمة Spotify في الهند في الربع الأخير كثيرًا في زيادة قاعدة مستخدمي خدمة Spotify، فقد إشترك حوالي مليون مستخدم من البلاد في الخدمة خلال الأسبوع الأول بعد إطلاقها وتضاعف هذا العدد في الشهر التالي أو نحو ذلك. لسوء الحظ، هذا لم يكن كافيًا لنقل شركة Spotify إلى سكة الأرباح.

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خسرت الشركة حوالي 142 مليون يورو في الربع الأول من العام 2019، وهو ما يتناقض مع أرباح شهر ديسمبر والتي بلغت 442 مليون يورو. ومع ذلك، لا تزال خسائر شركة Spotify في الربع الأول من هذا العام أقل من الخسائر التي تكبدتها الشركة في الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت آنذاك 169 مليون يورو.