Realme تشوق لقدوم هاتف جديد مع كاميرا أمامية منبثقة في الفيديو الترويجي الأحدث للشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo بالتوسع رسميًا إلى الصين، وقد قامت هذه العلامة التجارية الفرعية فعلاً بإنشاء موقعًا محليًا مع صفحة خاصة بالشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo كذلك. ونشرت الشركة اليوم فيديو على هذه الشبكة الإجتماعية تعرض فيه هاتفًا ذكيًا جديدًا مع كاميرا أمامية منبثقة في الجزء الأوسط العلوي.

الفيديو مدته أقل من دقيقة ويتألف من أغنية شبابية. إنها الأغنية الرسمية مع العلم بأن الفيديو يعرض شباب يستمتعون، ويلتقطون صور السلفي، ويرقصون، وغيرها من الأشياء الأخرى لإثارة إهتمامك نحو الهاتف الجديد.

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سوف تكشف شركة Realme المزيد عن خططها للسوق الصيني في اليوم الثالث من شهر مايو المقبل، ولكن بعد إجراء محادثات مع مدير فرع الشركة في الهند، فقد علمنا أن الشركة تخطط أيضًا للتوسع إلى أوروبا من خلال متاجر التجزئة الإلكترونية. ويبدو أنه سيكون لدينا هاتف أو هاتفان جديدان على الأقل قبل نهاية شهر يونيو، وهو أمر مشجع لجميع المعجبين الذين يريدون هواتف ذكية بأسعار معقولة مع مواصفات مثيرة.