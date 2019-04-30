تطبيق Telegram X يحصل على تحديث ضخم، ويجلب معه نظام الإشعارات Notifications 2.0

فاطمة أيت طالب - دبي - تطبيق Telegram X، والذي يعتبر النسخة المتقدمة من تطبيق Telegram العادي مع بعض الميزات التجريبية والمزيد من التحكم في إعداداتك تم تحديثه للتو، وهذا التحديث كبير جدًا.

في الواقع، لقد تم في الإصدار الجديد من تطبيق Telegram X إعادة تصميم نظام الإشعارات من الصفر من خلال تقديم نظام إشعارات جديد والذي تطلق عليه شركة Telegram إسم Notifications 2.0. الآن، تحسنت الإشعارات بشكل كبير بحيث أصبحت أفضل من حيث السلوك والموثوقية والتخصيص، والأهم من ذلك، أنها لم تعد تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.

هناك إعدادات جديدة لجعل الإشعارات تحصل على المزيد من الخصوصية وتجميع الإشعارات بشكل أفضل أيضًا. وبالإضافة إلى تحسين الإشعارات، فهذا التحديث يجلب معه أيضًا إستطلاعات الرأي ومجموعة من التحسينات العامة، والتحكم بشكل أفضل في بياناتك. ويمكنك الآن محو جميع البيانات المتعلقة بتطبيق Telegram X على أحد أجهزتك عن بُعد في حالة تعرضه للسرقة.

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يمكنك قراءة المزيد حول الميزات الجديدة وقائمة التغييرات الكاملة على الموقع الرسمي لشركة Telegram إنطلاقا من رابط المصدر أدناه.