القيمة السوقية لشركة Uber قد تصل إلى 91 مليار دولار أمريكي بعد الإكتتاب العام الأولي

فاطمة أيت طالب - دبي - الإكتتاب العام الأولي لشركة Uber الرائدة في مجال سيارات الأجرة حسب الطلب كان متوقعًا وبعض المعلومات الأخرى ظهرت الآن بعد أن قدمت الشركة معلومات معدلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة هذا الأسبوع. تتوقع الشركة أن تصل قيمتها إلى 91 مليار دولار أمريكي بعد طرحها للإكتتاب العام الأولي. هذا من شأنه أن يجعلها واحدة من أكبر الإكتتابات العامة في تاريخ الشركات التقنية، ولكنها لا تزال وراء أمثال Facebook و Alibaba التي سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا عندما تم طرحها للإكتتاب العام.

حددت شركة Uber نطاقًا سعريًا يتراوح بين 44 و 50 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يضع قيمتها السوقية بين 80 مليار و 91 مليار دولار أمريكي عندما يتم أخذ خيارات الأسهم والأسهم المقيدة في الإعتبار. من الواضح أن التقييم النهائي يعتمد على شهية المستثمرين لأسهم الشركة.

إذا حققت التقييم المتوقع، فسوف تتقدم Uber بفارق كبير على منافستها الرئيسية Lyft، والتي تم طرحها للإكتتاب العام الأولي في العام الماضي بتقييم يزيد عن 24 مليار دولار أمريكي. وبالمقارنة مع الإكتتابات العامة للشركات التقنية الأخرى، فهي ستظل وراء الفيسبوك التي بلغ تقييمها 104 مليارات دولار أثناء الإكتتاب العام الأولي في العام 2012، وشركة Alibaba التي بلغ تقييمها 168 مليار دولار أمريكي عندما تم طرحها للإكتتاب العام في العام 2014.

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فيما يتعلق بما ستجنيه الشركة بالفعل، نظرًا لأن هذا هو الهدف الأساسي من الإكتتاب العام، فإن شركة Uber تخطط لبيع 180 مليون سهم في الإكتتاب العام الأولي مما يجعل صافي الشركة يصل إلى حوالي 9 مليارات دولار أمريكي.