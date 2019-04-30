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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX يبدأ فى إطلاق آلاف الأقمار الصناعية في مدار حول الأرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية على خطة SpaceX لإطلاق آلاف الأقمار الصناعية في مدار حول الأرض، ويمكن لشركة الفضاء التي يملكها إيلون موسك إطلاق أول أقمار صناعية في مجموعتها فى شهر مايو، والتى تشمل ما يقرب من 12000 قمرا صناعيا.
ووفقا لما ذكره موقع "ميرو" البريطانى، ستوفر هذه الأقمار الصناعية المعروفة باسم Starlink، وصولاً رخيصًا وموثوقًا به إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الأماكن التي تعانى مع البنية التحتية.
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وحصلت SpaceX على موافقة لإطلاق مجموعة الأقمار الصناعية في نوفمبر 2018، ومع ذلك، فقد قامت بتعديل خططها منذ ذلك الحين لوضع بعض الأقمار الصناعية على ارتفاعات منخفضة.
وأثارت الشركات المتنافسة التي تعمل على مجموعاتها ذات المدار الأرضي المنخفض، بما في ذلك OneWeb الدولي و Kepler للاتصالات، مخاوف بشأن مقترحات SpaceX، فقد قالوا إن المدارات المعدلة يمكن أن تزيد من احتمال التداخل مع أنظمة الاتصالات المخطط لها.
وركزت اعتراضات أخرى على ما إذا كانت أقمار SpaceX التي تدور حول الفضاء السفلي قد تشكل خطر الاصطدام.
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ومع ذلك ، قبلت لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC خطط SpaceX وتجاهلت الاعتراضات، قائلة في حكمها "إن SpaceX لدى جميع أقمارها الصناعية القدرة على المناورة، وأنها قادرة على المناورة لمنع الاصطدامات، فهي تشكل خطرًا صفرًا على أي أقمار صناعية أخرى في هذه المنطقة المدارية".
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