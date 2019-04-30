انت الان تتابع تفاصيل خبر سريلانكا ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 05:49 مساءً - أعلن المدير العام للإعلام في سريلانكا، نالاكا كالوويوا، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر الذي فُرض على وسائل التواصل الاجتماعي ببلاده في أعقاب الهجمات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق، الأسبوع الماضي.

ونقل موقع "نيوز فيرست" الإخباري المحلي عن بيان صادر عن المديرية العامة للإعلام قولها إن الرئيس، مايثريبالا سيريسينا، أوعز برفع الحظر المفروض مؤقتاً على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المحادثة.

ودعا المدير العام للإعلام في البيان الشعب للتصرف بمسؤولية بعد رفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي، دون مزيد من التفاصيل.

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وأعلنت السلطات السريلانكية فرض حظر مؤقت على منصات التواصل الاجتماعي؛ مثل "واتساب" و"فيسبوك" و"فايبر" وغيرها، بعد هجمات عيد الفصح التي أوقعت مئات القتلى والجرحى، بحسب الموقع نفسه.

وفي 21 أبريل الجاري، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق في سريلانكا بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح"؛ ما أسفر عن مقتل 253 شخصاً وأكثر من 500 جريح، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

وتعتبر سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، في حين يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي سكان البلاد المقدّر بـ21 مليوناً.